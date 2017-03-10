12 Марта 2017 09:09

Петербургский художник как явление в искусстве. В Минске открылась выставка Ленинградской школы живописи. Экспонаты доставлены из частного музея - города на Неве. Авторы полотен известны во всем мире. В особенностях художественного почерка разбиралась Инна Пилевич.

Встреча выпускников в одной экспозиции. Авторов этих полотен объединяет общий диплом - все окончили знаменитый Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина сразу после Великой Отечественной войны, когда Петербург еще был Ленинградом. В старейшем и крупнейшем художественном учебном заведении России познакомились с образцами мирового искусства и остались верными академическому методу письма.

Ленинградская школа художников - на месяц в столичной галерее Щемелева. Кстати, питерских гостей с белорусским классиком живописи объединяют общие факты биографии. Многие из представленных авторов прошли войну, пережили блокаду Ленинграда. После побед посвятили себя любимому делу и основали новый послевоенный реализм.

Послевоенных художников Ленинграда в одной коллекции объединила меценат Галина Степанова. За 12 лет ее коллекция расширилась до 3 тысяч картин от 40 мастеров. В Минск доставлено избранное - 6 десятков работ.

Частный музей "Петербургский художник" размещается в самом центре культурной столицы России - на набережной реки Мойки. В запасниках - полотна Виктора Орешникова, Бориса Угарова, Виктора Рейхета, Николая Репина.

Пейзажи, портреты, этюды, эскизы. Выставка сразу на три зала. Передвижная. Ленинградские художники уже объехали Владимир, Тверь, Псков. После Минска отправятся в Пензу.