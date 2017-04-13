В Минске наградили "Меценатов культуры Беларуси"

13 Апреля 2017 21:21

Сегодня в Минске четвертый раз наградили "Меценатов культуры Беларуси". Люди и организации, которые продолжают традиции, заложенные несколько веков назад нашими предками. Благодаря их инициативе на родину вернулись сотни памятников культуры. Раритеты пополнили музейные фонды нашей страны. Финансовый вклад меценатов и спонсоров за прошедший 2016 год - Год культуры составил около 5 с половиной миллионов деноминированных рублей.

Сегодня дипломы за вклад и популяризацию национального искусства и культуры получили 40 меценатов. Это и частные лица, и посольства, и учреждения разных форм собственности. Кто-то из лауреатов звание "Меценат года Беларуси" получает уже не первый раз.