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В Минске наградили "Меценатов культуры Беларуси"
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13 Апреля 2017 21:21

В Минске наградили "Меценатов культуры Беларуси"

Сегодня в Минске четвертый раз наградили "Меценатов культуры Беларуси". Люди и организации, которые продолжают традиции, заложенные несколько веков назад нашими предками. Благодаря их инициативе на родину вернулись сотни памятников культуры. Раритеты пополнили музейные фонды нашей страны. Финансовый вклад меценатов и спонсоров за прошедший 2016 год - Год культуры составил около 5 с половиной миллионов деноминированных рублей.

Сегодня дипломы за вклад и популяризацию национального искусства и культуры получили 40 меценатов. Это и частные лица, и посольства, и учреждения разных форм собственности. Кто-то из лауреатов звание "Меценат года Беларуси" получает уже не первый раз.

  

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