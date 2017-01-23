В Минске экспонируется частная коллекция Игоря Сурмачевского

23 Января 2017 09:10

Предметы гардероба и аксессуары XIX-XX веков расположились в доме Ваньковичей в аутентичных интерьерах своих времен. Это шестая выставка собирателя, однако многие экспонаты выставляются впервые. О роскоши ушедшей эпохи в тканях, драгоценных металлах и камнях - Ольга Медведь.

Натуральный шелк эпохи романтизма. Два столетия назад это платье впервые вывела в свет его обладательница. Шестнадцатилетняя парижанка отправилась в нем на первый бал. Тогда платья променадные, бальные и даже для приема утреннего чая создавались по спецзаказу в единственном экземпляре. Ткани такого наряда боятся современных утюгов, поэтому во время реставрации требуют особенной деликатности.

Неотъемлемой частью образа светской модницы девятнадцатого столетия был портбукет. Этот исключительно дамский предмет предназначен для цветов, которые фиксировались при помощи иглы. Чтобы аристократки не теряли такой аксессуар во время танцев, портбукет цепляли на мизинец. Кроме женского салона, в доме Ваньковичей на время разместился кабинет джентльмена. Цилиндр, трость, шлейки с оригинальной вышивкой. Не забыли и о развлечениях кавалеров - впервые демонстрируется раритетное домино.

Только в "Метрополитен-музее" и в частном собрании белорусского коллекционера есть вот такой уникальный кашемировый экспонат. Шаль три метра на метр шестьдесят впервые показана зрителям. В ХІХ столетии такой платок модницы накидывали на легкие платья. С тех пор сохранилась и вышивка ручной работы.

Первой в моду такие накидки ввела жена Наполеона. Эту шаль коллекционер приобрел в Женеве. В целом ценности экстра-класса собраны по всему миру: Россия, Англия, Чехия, Франция и Америка. Кринолины и турнюры на целый год возвратят эпоху романтизма в дом Ваньковичей.