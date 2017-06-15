В Минск вернулся масштабный фотовернисаж "Спадчына Беларуси"

15 Июня 2017 19:08

Традиционно на ограждении парка Челюскинцев развернулась галерея работ известных фотографов, журналистов, лауреатов премии "За духовное возрождение" Олега Лукашевича и Александра Алексеева. 5-й - юбилейный сезон - посвящен 950-летию белорусской столицы и приглашает в путешествие по историческому Минску. Героями 130 произведений стали столичные памятники архитектуры - усадьбы, восстановленные интерьеры, городская ратуша, православные и католические церкви и соборы, фресковая роспись, предметы декоративно-прикладного искусства.

Экспозиция этого года заняла всю лицевую сторону ограждения. Это позволило разместить рекордное количество фотоснимков. Все произведения выполнены на специальном материале, которые выдерживает любые метеоусловия и вандальные атаки.