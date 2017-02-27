Культура
27 Февраля 2017 08:03
В Минск прибыли Матей и Николай Радзивиллы
В музей с князьями. В Минск прибыли потомки богатейшего магнатского рода Великого Княжества Литовского Матей и Николай Радзивиллы. Сразу из аэропорта наследники знаменитой династии отправились в Национальный художественный музей, где представлена экспозиция "Радзивиллы: судьбы страны и рода". Выставка объединила многочисленные портреты, два десятка медалей, литографии, уникальные Слуцкие пояса и другие артефакты. Представлено и родословное древо, которое пополнит коллекцию Музея.
После осмотра выставки, Матей и Николай рассказали десяткам посетителей музея о собрании, о своем роде, а также оставили памятные автографы.
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