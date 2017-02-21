Культура
21 Февраля 2017 15:14
В МИДе проходит торжественное мероприятие к Международному дню родного языка
В МИДе проходит торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного дня родного языка и 135-летию со дня рождения первого народного поэта Беларуси Янки Купалы. Здесь звучат произведения великого поэта, также открыта выставка из фондов Государственного литературного музея песняра "Я нясу вам дар". Экспозиция знакомит со страницами жизни и творчества мастера.
На торжественную встречу собрались представители дипломатический миссий, аккредитованных у нас в стране, творческая интеллигенция, а также руководство Министерства иностранных дел Беларуси.
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