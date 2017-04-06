В Купаловском - экспериментальное прочтение "Войцека" от немецкого драматурга Георга Бюхнера

6 Апреля 2017 07:20

Премьера в Купаловском! На камерной сцене Национального академического театра экспериментальное прочтение "Войцека" от немецкого драматурга Георга Бюхнера. Произведение написано не по классическим канонам, но его называют лучшим сочинением автора. Сегодня "Войцек" пополнит репертуар Купаловского. Ольга Медведь - подробнее о премьере.

История о "Войцеке" - не литературный вымысел, а реальность. Драматург Георг Бюхнер сохранил фамилию солдата в названии своего незаконченного произведения. В двадцать четвертом году 19 века Иоганн Христиан Войцек был публично казнен за убийство на почве ревности, из-за этого в Лейпциге ему отрубили голову. Реалистичные лейпцигские события в ярких визуальных образах и живом музыкальном сопровождении.

"Войцек" - это первая постановка режиссера Юрия Дивакова на академической площадке. Путь от идеи к воплощению затянулся более чем на два года. Из них творили только последние несколько месяцев. Незаконченная немецкая трагедия на камерной сцене предстала в ярких акцентах. Розовый череп, фуражки в стразах, меховые накидки. К тому же, у спектакля возрастное ограничение. Из-за интимных сцен вход исключительно 18+.

Сюжет пьесы взят со страниц газет, где в 1836 году широко обсуждали историю простого солдата. Сопровождать столичного "Войцека" будет исключительно живой звук и много танцевальных зарисовок.

Вместе с актерами - на площадке музыканты. По изначальной задумке, они должны были исполнять песни немецкой современной группы "Трио". Но во время репетиций обратились к электронным импровизациям.

Впервые "Войцек" зазвучал на белорусском - специально для Купаловского. Перевод делали исключительно с языка оригинала - немецкого, чтобы не нарушить и не потерять смысл. Фрагментарное произведение, написано не как классическая пьеса для театра, а отрывками.

Пришлось сцены поменять местами, чтобы сделать определенную хронологию.