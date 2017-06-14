В Красном дворике звучат волынки второго Королевского ирландского полка

14 Июня 2017 21:17

В центре Минска музыкальный оупен-эйр. В так называемом Красном дворике на улице Революционной звучат волынки второго Королевского ирландского полка. Это второй визит музыкантов в Беларусь. В прошлый раз британские волынщики выступали на Международной книжной выставке в Минске и в Музее Великой Отечественной войны вместе с оркестром Вооруженных сил нашей страны. На этот раз ирландские волынки сольются с белорусскими дудами.

На прямую связь со студией выходит Нина Можейко (прямое включение).

Здесь, в легендарном Красном дворике на улице Революционной, уже начался концерт. Сравнительно небольшое пространство единственного столичного двора-колодца заполнено полностью. Атмосфера того стоит. Тем более Красный дворик уже давно стал такой обителью творческих людей. Шотландская волынка здесь звучит впервые. Инструмент с богатой историей и разными предназначениями. В первую очередь военным, поэтому обладает таким глубоким звуком. Сами музыканты называют его "мужским". Чтобы играть на такой волынке, требуются усилия. К слову, все участники оркестра в военной форме королевского полка.

Волынка, пожалуй, самый традиционный инструмент Соединенного Королевства. Такая национальная муза. Аутентичным инструмент считают и белорусы. Да, голос белорусской дуды сегодня тоже звучит. К слову, в нашей стране такое дударское движение стало мейнстримом. Поэтому вот такой музыкальный оупен-эйр еще и дань многовековой традиции. Кстати, завтра второй Королевский полк примет участие в пешеходном музыкальном шествии в Верхнем городе. Стартуют в 13 часов от ратуши. А кульминацией завтрашнего дня станет церемония вручения мундиров британской армии Музею Великой Отечественной войны. Нас объединяет общая военная история. В 1944-м белорусы и англичане сражались под Монте-Кассино. Военную форму британской армии тех времен передаст командир батальона второго Королевского ирландского полка.