14 Июня 2017 21:17
В Красном дворике звучат волынки второго Королевского ирландского полка
В центре Минска музыкальный оупен-эйр. В так называемом Красном дворике на улице Революционной звучат волынки второго Королевского ирландского полка. Это второй визит музыкантов в Беларусь. В прошлый раз британские волынщики выступали на Международной книжной выставке в Минске и в Музее Великой Отечественной войны вместе с оркестром Вооруженных сил нашей страны. На этот раз ирландские волынки сольются с белорусскими дудами.
На прямую связь со студией выходит Нина Можейко (прямое включение).
Здесь, в легендарном Красном дворике на улице Революционной, уже начался концерт. Сравнительно небольшое пространство единственного столичного двора-колодца заполнено полностью. Атмосфера того стоит. Тем более Красный дворик уже давно стал такой обителью творческих людей. Шотландская волынка здесь звучит впервые. Инструмент с богатой историей и разными предназначениями. В первую очередь военным, поэтому обладает таким глубоким звуком. Сами музыканты называют его "мужским". Чтобы играть на такой волынке, требуются усилия. К слову, все участники оркестра в военной форме королевского полка.