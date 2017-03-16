В краеведческом музее Вилейки проходит интерактивная выставка "Две войны - одна память"

16 Марта 2017 15:31

Настоящими партизанами могут ощутить себя школьники Вилейки. В краеведческом музее проходит интерактивная выставка "Две войны - одна память". Экспозиционный зал специально выполнен в виде землянок. Здесь дети могут послать письмо на фронт, собрать посылку солдату и послушать военные песни на старых граммофонах. На выставке показаны юбилейные медали и ордена, черно-белые фотоснимки и военная форма - более сотни памятных вещей.

В конце апреля школьники отправятся в бывший партизанский лагерь, что в деревне Лески, где посетят реконструкцию землянок на свежем воздухе. Такие интерактивные экскурсии пройдут до конца мая.