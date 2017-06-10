В конференции "Шагаловские чтения" приняли участие ученые из Беларуси, России и США

12 Июня 2017 12:17

Ученые из Беларуси, России и США представили свои доклады в Витебске на конференции "Шагаловские чтения". В этом году она посвящена 130-летию со дня рождения всемирно известного художника. На форуме затронуты различные темы, связанные с жизнью и творчеством мастера. Особое внимание уделили и известным современным художникам.

Генриетта Амитина (Шалютина), участница научной конференции "Шагаловские чтения" (Лос-Анджелес, США): "Папа мой был учеником Шагала, стал профессиональным скульптором благодаря Марку Захаровичу. Отец родился на территории дома Шагала, потому что мать Шагала (это известно) сдавала комнаты. И моя вся семья жила на этой территории".

Людмила Хмельницкая, историк, председатель попечительского совета Музея Марка Шагала: "Находятся какие-то периоды жизни художника, которые неизвестны и которые требуют исследований. И это очень важно и нужно".

"Шагаловские чтения" в Витебске прошли уже в двадцать шестой раз.