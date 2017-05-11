В Киеве стартует второй полуфинал "Евровидения"

11 Мая 2017 21:11

Сегодня белорусский язык услышит самая большая телеаудитория в мире. В Киеве через полчаса стартует второй полуфинал "Евровидения". За конкурсом будут следить более 200 миллионов зрителей всей планеты. Нашу страну на шоу представляет группа NaviBand, которая исполнит песню "Гісторыя майго жыцця". Комментировать шоу будет мой коллега Евгений Перлин. И он сейчас выходит на прямую связь со студией из Международного выставочного центра (прямое включение).

Мы сейчас находимся рядом с грин-румом - площадкой, где будут находиться исполнители после своего выступления на этой сцене. Сегодня зрителей ждет яркое шоу, в котором примут участие 18 артистов. Но только 10 из них окажутся в финале.

Начнется второй полуфинал с очень колоритного номера, где Украина покажет свое видение лучших песен Европы. Именно из-за этого шоу, накануне генеральную репетицию пришлось четыре раза останавливать.

NaviBand выйдет на сцену под 14-ым номером. Наши участники будут летать над ночной Беларусью и всей Европой. Яркую и позитивную постановку, графику на LED-стене за артистами делала команда известного украинского режиссера Максима Литвинчука - он придумал номер Джамалы в прошлом году. Костюмы, прически и макияж делала команда, которая работала над номером Златы Огневич три года назад.

В эти минуты наши исполнители завершают мейкап. Последние штрихи перед шоу. Ксюша и Артем под постоянным наблюдением фониатра и тренера по вокалу.

Ну и возвращаемся к теме белорусского языка. Комментировать второй полуфинал я буду именно на мове. Мы с командой очень серьезно готовили этот эфир. Надеюсь, зрители "Беларусь 1" это оценят. Начало через полчаса!

На прямой связи со студией из киевского Международного выставочного центра был Евгений Перлин. Прямая трансляция второго полуфинала “Евровидения” - в 22:00 на телеканалах “Беларусь 1” и “Беларусь 24”, а также на сайте tvr.by.