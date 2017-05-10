В Киеве стартует генеральная репетиция второго полуфинала "Евровидения"

10 Мая 2017 21:08

Сегодня же в Киеве буквально через полчаса стартует генеральная репетиция второго полуфинала "Евровидения". Зрители увидят шоу завтра в вечернем эфире. NaviBand выступят под 14-ым номером. Готовы ли артисты представить свои страны на главной сцене Европы. Последние новости узнаем прямо сейчас.

На связь со студией из Киева выходит мой коллега - Евгений Перлин. Нервы окутали площадку, где готовятся к выступлению все делегации. Столько эмоций - артисты волнуются, а это всего лишь генеральная репетиция. Но важна она еще и тем, что эту версию увидят национальные жюри стран второго полуфинала. То есть, будут максимально оцениваться вокальные данные каждого артиста.

Кроме того, сегодня ведется резервная запись трансляции - на случай, если завтра будут сбои со спутником. Такое случается редко, но подстраховаться никогда не бывает лишним. Если пропадает сигнал, то на несколько секунд включают эту самую запасную запись.

Шоу сегодня будет таким же, какое увидят зрители по всему миру завтра. Практически визитку для одной из стран держат в секрете. Интрига невероятная, возможно, это будет и Беларусь.

Так вот до выхода на сцену первых артистов остается полчаса. Я также сейчас отправлюсь в комментаторскую кабинку, чтобы завершить подготовку сценария шоу. Комментировать второй полуфинал я буду на белорусском языке. Так что приглашаю всех завтра в 22:00 увидеть прямой эфир из Киева на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Мы желаем нашим артистам удачи! И верим, что все получится. Напомним, в Киеве завершается подготовка к генеральной репетиции второго полуфинала "Евровидения".