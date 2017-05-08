В Киеве стартовала евронеделя

8 Мая 2017 09:14

Официальная церемония открытия "Евровидения" собрала в украинской столице представителей 42 стран. Рекордная красная дорожка объединила исполнителей и сотни музыкальных журналистов, которые в эти дни собрались в Киеве.

Все подробности у Евгения Перлина. Впервые церемония открытия евронедели прошла не в городской ратуше или оперном театре. Это большой компас - вертолетная площадка. Но участников доставляли сюда не на вертолете. Они прошли рекордную красную ковровую дорожку - 265 метров!

Самая масштабная зона для интервью соединила Конгрессно-выставочный центр "Парковый" и Мариинский дворец. NaviBand появились здесь в первой части церемонии.

Фанаты не отпускали артистов без селфи и интервью. Представители Беларуси в итоге прошли красную дорожку почти за 2 часа. Это рекорд за историю участия Беларуси в "Евровидении".

Украина представила традиционную церемонию флагов, но в неожиданном формате. Впервые на открытии евронедели флаги стран-участниц с вертолетной площадки были запущены в небо на воздушных шарах.

На церемонии присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, который поприветствовал участников. На вечеринке засветились и победители конкурса прошлых лет Монс Сельмерлев и Джамала. А после выступил Национальный оркестр народных инструментов Украины и солист группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

А после ударного пиар-вечера делегации за вечерним коктейлем обсудили организацию "Евровидения". Самой горячей новостью стала стоимость костюмов для ведущих конкурса.

Сегодня в Киеве начнутся первые генеральные прогоны "Евровидения". А вечернюю репетицию покажут для национального жюри стран первого полуфинала.

Отметим, трансляция первого полуфинала "Евровидения" - завтра - во вторник - начнется в 23:00. Эфир будут вести "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24".