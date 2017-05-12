В Киеве сегодня разрешится главная интрига музыкального конкурса Европы

13 Мая 2017 21:09

А теперь переносимся в Киев, где сегодня разрешится главная интрига музыкального конкурса Европы. Кто станет победителем "Евровидения" - узнаем уже этим вечером. NAVIBAND выйдут на сцену под третьим номером. В 22:00 прямую трансляцию гранд-финала начнут телеканалы “Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Комментировать шоу будет Евгений Перлин. Он прямо сейчас выходит на связь со студией (прямое включение).

Женя, добрый вечер. Событие поистине мирового масштаба. Расскажи, какие меры безопасности приняты и какое настроение у участников?

Добрый вечер. Район МВЦ сейчас перекрыт для движения. Зрителям, чтобы попасть в арену, нужно пройти примерно пятьсот метров. Как и на каждом шоу, людей проверяют на металлодетекторах. Усиленные меры безопасности - это стандартная практика для "Евровидения". И поскольку эфир прямой, гостей приглашают за час до трансляции, чтобы все успели занять свои места.

Диджей на сцене разогревает публику - эту часть представления телезрители не видят. Здесь играют главные хиты конкурса. Но самое волнительное сейчас в делегэйшн баббл - это зона с персональными примерками всех артистов. Только-только завершили делать мейкап исполнителям и начались вокальные разогревы. Площадка, скорее, похожа на огромный хор.

Беларусь представит дуэт NAVIBAND - наши ребята выйдут на сцену под третьим номером и после отправятся дожидаться голосования в грин-рум. Ксюша и Артем очень благодарны всем белорусам за поддержку. Мы записали такое приветствие несколько минут назад в гримерке.

NAVIBAND, представители Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2017": "Всем привет! Спасибо за поддержку".

Сегодня Беларусь устроит настоящий колоритный праздник на сцене. Номер NAVIBAND - один из немногих таких ярких и позитивных из всех 26 представлений. Зрителей ждет еще большая премьера - с Веркой Сердючкой, но все секреты раскрыть не могу. Просто приглашаю посмотреть прямой эфир финала "Евровидения" на "Беларусь1" и "Беларусь 24" в 22:00.

Кстати, "Твиттер" Белтелерадиокомпании и "Инстаграм" будут вести текстовую трансляцию шоу. Так что, сейчас самое время подписаться.

До старта финального шоу осталось уже меньше часа. Вся страна болеет за наших участников. Удачи, NAVIBAND! Мы верим, что все получится! Я же еще раз напомню, что прямую трансляцию финала "Евровидения" смотрите в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".