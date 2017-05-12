В Киеве сегодня пройдет финал "Евровидения". Болеем за NaviBand!

13 Мая 2017 09:05

Сегодня в Украине - финал "Евровидения". На сцену выйдут 26 лучших артистов со всей Европы. Среди них - и NaviBand . Белорусские участники в пятый раз оказались в финале.

О самых ярких моментах музыкального шоу - Евгений Перлин. Теперь решают только телезрители. Накануне в Киеве прошла генеральная репетиция гранд финала, которую увидело национальное жюри всех 42 стран. Они выставили свои баллы, теперь дело за телефонным голосованием. Чтобы выбрать главный хит года, у зрителей будет полчаса в конце шоу.

Правила голосования не изменились, как и формат объявления результатов. Оно пройдет по сценарию прошлого "Евровидения". Сначала глашатаи каждой страны объявят баллы, которые выставило национальное жюри, а затем в последние минуты - ведущие огласят мнение зрителей.

Начнется финал с традиционного парада флагов, за которыми на сцену поднимутся участники шоу. NaviBand выйдет под третьим номером. И сразу же отправится на бэкстейдж, чтобы готовится к выступлению в самом начале "Евровидения".

Слоган конкурса – "Празднуй разнообразие" будет пронизывать весь финал "Евровидения". Начиная от видеоролика открытия, где мы увидим метаморфозы с традиционным украшением - намысто. И заканчивая представлениями во время голосования - зрители услышат премьеры сразу двух украинских победительниц "Евровидения" - Джамалы и Русланы. Зачем Сердючка выйдет на сцену, и какая торжественная церемония ее ждет - все это увидите сегодня в 10 вечера на "Беларусь 1".