В Киеве прошла первая генеральная репетиция второго полуфинала "Евровидения"

10 Мая 2017 19:07

Всего запланировано три таких прогона перед завтрашней трансляцией. Репетицию приходилось несколько раз приостанавливать из-за технических сложностей в номере открытия. NaviBand выступают под 14-ым номером. Артисты представили свои выступления без концертного грима, но в сценических костюмах. Режиссер постановки Максим Литвинчук дал Ксении и Артему последние советы перед выходом на главную площадку "Евровидения".

Максим Литвинчук, режиссер номера Беларуси на конкурсе "Евровидение-2017":

"Наступает волнительный момент, когда все становится на кон и все зависит от того, как ребята будут психологически к этому готовы. Их двое, они друг друга поддерживают - они могут всех выгнать, вдвоем остаться. Они могут обнять друг друга, обменяться позитивной энергией. Успокоиться. С одной стороны - от одного к другому может передаться волнение".

Сегодня в 22:00 пройдет еще одна генеральная репетиция второго полуфинала. Ее увидит национальное жюри, которое выставит свои баллы. Перед началом прогона в "Панораме" смотрите прямое включение из Международного выставочного центра Киева с Евгением Перлиным.