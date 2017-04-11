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В Киеве представили журналистам главную площадку конкурса "Евровидения"
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12 Апреля 2017 08:04

В Киеве представили журналистам главную площадку конкурса "Евровидения"

Организаторы "Евровидения" в Киеве представили журналистам главную площадку конкурса. С подготовкой к шоу ознакомился вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Особенность сцены в том, что каждая конструкция может опускаться и подниматься во время концерта, изменяя геометрию площадки. Ранее Кириленко допустил, что ЕС может ввести санкции против Киева из-за неучастия российской певицы Юлии Самойловой в "Евровидении". 22 марта стало известно, что СБУ запретила артистке въезд в Украину на три года.

  

Теги: Евровидение-2017

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