Культура
8 Февраля 2017 19:04
В Киеве отложили продажу билетов на "Евровидение-2017"
В Киеве отложили продажу билетов на "Евровидение-2017" на неопределенный срок. Это связано с тем, что Антимонопольный комитет Украины обязал отменить результаты тендера на отбор официального продавца. Изначально победителя определила Национальная телекомпания. Но остальные участники остались недовольны выбором и пожаловались в Антимонопольный комитет. Организатор конкурса надеется, что билеты поступят в продажу в феврале. Они будут стоить от 40 евро (за самые простые места) до 200 (за билет VIP-класса).
Напомним, в этом году "Евровидение" пройдет в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы - 9 и 11. Болеть за наших - NAVIBAND - будем во второй части второго полуфинала.
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