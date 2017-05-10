Культура
10 Мая 2017 16:50
В Киеве началась первая репетиция второго полуфинала "Евровидения"
NaviBand получают последние советы от режиссера Максима Литвинчука, режиссера номера Джамалы. В Delegation bubble все в восторге от номера открытия второго полуфинала.
Прямое включение из Киева в 21:00 в "Панораме".
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