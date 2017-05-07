В Киеве на "Евровидении" прошла вторая репетиция

6 Мая 2017 21:25

Последние новости из Киева, где сегодня на "Евровидении" прошла вторая репетиция, расскажет прямо сейчас Евгений Перлин. И раскроет некоторые детали сценического образа наших участников, а также финальный вариант съемки выступления NaviBand.

30 минут полетов - на главной сцене "Евровидения". NaviBand провели вторую персональную репетицию на главной площадке конкурса. Внесли корректировки в номер и хореографию, а третий дубль был со спецэффектами - таким, каким его вся Европа увидит уже 11 мая.

Подготовкой номера белорусов занимался режиссер, который принес победу Украине в прошлом году. Максим Литвинчук делал постановку для Джамалы. С белорусской командой он согласился работать, не раздумывая, учитывая, что и времени на подготовку было немного. Веселая и жизнерадостная "Гісторыя майго жыцця" вызвала у режиссера ассоциацию полета.

Персонал сцены - около 20 человек - выходят на площадку меньше чем на 40 секунд, пока идет визитка. За это время нужно убрать декорации предыдущего номера и выставить следующие. В белорусском номере задействована летающая лодка, которая раскачивается все представление, ветродуй, много дыма и пиротехника.

Дмитрий Курята, художник по костюмам номера Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2017": "Мы знаем, что у нас будет ветродуй. Вот такое у нас крутое платье, 5 слоев, чтобы все смотрелось хорошо с ветродуем. Размер 2,5 солнца".

Зрители трансляции смогут рассмотреть и бодиарт с национальным орнаментом на лице и руках Ксюши.

Художник-гример Виктория Бессараб - гример, который создавал образ для Златы Огневич на "Евровидении-2013".

Режиссер и команда остались довольны версией съемки номера NaviBand. Но репетиции продолжатся в залах. А завтра в Киеве стартует "Евронеделя" - вечер с красной дорожкой и торжественной церемонией с участием местных властей и руководством Европейского Вещательного Союза!