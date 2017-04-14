В Гомельском техническом университете прошел необычный мастер-класс

15 Апреля 2017 15:13

Витиеватые и вензельные аз, буки и веди.... В Гомельском техническом университете накануне Пасхи прошел необычный мастер-класс. Студенты и преподаватели учились писать буквицей и осваивали церковный орнамент. В роли наставника по старославянскому письму выступил старший преподаватель вуза и директор местного музея Валерий Дриго. Художник, коллекционер и праправнук знаменитого деда Талаша. По его словам, научиться писать старославянские буквы может каждый.

В эти дни в университете открылась и выставка "Шаг в православие", на которой можно увидеть книги, календари и открытки на пасхальную тематику.