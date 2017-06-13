Культура
13 Июня 2017 15:28
В галерее Савицкого открылась новая экспозиция
На мгновение оказаться в израильском городке: у моря, на древних улицах. Тель-Авив на полотнах изобразили художники Иосиф Гринберг и Александр Родин. В галерее Савицкого открылась новая экспозиция. Два автора увлеклись одной темой, но композиции получились в разных техниках. И если Гринберг отличается яркой живописью, картины Родина напоминают мозаику.
Кроме города и природных зарисовок, представлены автопортреты. Всего более 70-ти работ. Посетить выставку можно до 25 июня.
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