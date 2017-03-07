В галерее Белтелерадиокомпании - цветочные натюрморты

7 Марта 2017 12:12

В преддверии Международного женского дня в галерее Белтелерадиокомпании начала работу тематическая выставка. Автор этих полотен - художница, воспитанница Академии искусств, дочь знаменитого белорусского графика Леонида Марченко Наталья Марченко. Автор смело экспериментирует со своими полотнами, ее картины - это синтез пейзажа и натюрморта, импрессионизма и абстрактных форм. Помимо живописных работ холст-масло, одна из картин, вошедших в экспозицию, представляет собой стилизованную версию фрески.

Помимо нашей страны собрания работ Натальи Марченко находятся в престижных галереях Польши, Германии, Дании, США.