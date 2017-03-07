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В галерее Белтелерадиокомпании - цветочные натюрморты
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7 Марта 2017 12:12

В галерее Белтелерадиокомпании - цветочные натюрморты

В преддверии Международного женского дня в галерее Белтелерадиокомпании начала работу тематическая выставка. Автор этих полотен - художница, воспитанница Академии искусств, дочь знаменитого белорусского графика Леонида Марченко Наталья Марченко. Автор смело экспериментирует со своими полотнами, ее картины - это синтез пейзажа и натюрморта, импрессионизма и абстрактных форм. Помимо живописных работ холст-масло, одна из картин, вошедших в экспозицию, представляет собой стилизованную версию фрески.

Помимо нашей страны собрания работ Натальи Марченко находятся в престижных галереях Польши, Германии, Дании, США.

  

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