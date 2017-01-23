23 Января 2017 21:25

2017, объявленный в Беларуси Годом науки, проходит еще и под знаком Франциска Скорины. В этом году мы отметим 500-летие белорусского книгопечатания. Это был научный, духовный и образовательный прорыв. На днях из печати вышла книга, посвященная белорусскому просветителю. Это издательский проект Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России. И именно с российской стороны поступило предложение об издании книги о Скорине, чтобы ликвидировать пробелы в знании истории и культуре союзной страны.

Елена Бормотова - о фактах, которые для многих станут сенсацией.

"Франциск Скорина. Человек мира" - русскоязычное научно-популярное издание, рассчитанное на широкий круг читателей. Первый тираж в тысячу экземпляров направлен в научные, библиотечные и педагогические заведения России. Сам автор - молодой белорусский исследователь, культуролог, заместитель директора Национальной библиотеки, остался без экземпляра.

На днях из печати выйдет дополнительный тираж издания - 2 тысячи книг. Не такой масштабный, но вдвое больше тиража самого Скорины. Первопечатник каждый из своих томов выдавал примерно тысячным тиражом. Сегодня в мире сохранились 520 экземпляров всех 25 скориновских книг. В Беларуси только 10. Они как единая коллекция приобретались для Национальной библиотеки почти 100 лет назад.

Дата начала белорусского книгопечатания сегодня известна точно. Это 6 августа 1517 года, когда была выдана первая и самая популярная книга Скорины "Псалтырь". И именно она до современности дошла в двух неполных экземплярах. Оба хранятся в России. И сейчас ведутся переговоры, чтобы в этом году их в оригинале можно было выставить в Беларуси.

Раритеты сегодня в фондах Государственного исторического музея в Москве и Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. В одном из экземпляров нет начала, во втором - конца. Только совместив их, можно получить полный идеальный экземпляр. Даже белорусские исследователи сегодня не могут детально изучить историю белорусского книгопечатания, не обратившись к российским собраниям. А тем временем сами россияне часто не знают, каким книжным богатством обладают.

Сенсационным для россиян, безусловно, станет факт, что Скорина на полстолетия опередил, как они считают, первопечатника Федорова и его соратника Мстиславца, которые, кстати, также уроженцы наших земель, но имели типографию в Москве. Открытием станет и то, что кроме издания книг Скорина был секретарем короля Дании и врачом герцога Пруссии. А еще поэтом и ботаником.

Язык же, на котором первопечатник писал свои книги, был основан на церковнославянском, но с большим количеством белорусских слов. Поэтому все скориновские тома были понятными на землях Великого княжества Литовского. Почему Скорина стал выдавать Библию? По этому поводу и сегодня спорят исследователи. Одна из версий - это был своеобразный маркетинговый ход. И сейчас, и 500 лет назад Библия - книга, которая печатается чаще остальных. По тиражам она опережает все другие издания - и художественные, и духовные.