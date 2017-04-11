12 Апреля 2017 19:06

Сегодня - День космонавтики. Ровно 56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Сегодня в течение трех минут с 20:12 до 20:15 при ясной погоде можно будет увидеть в небе невооруженным глазом Международную космическую станцию. Там сейчас несет вахту наш земляк Олег Новицкий.

В День космонавтики открылся и персональный космос Ивана Миско. В Галерее Савицкого началось экспонирование работ мастера, через руки которого прошел весь "Интеркосмос". Народный художник Беларуси, обладатель ордена Франциска Скорины и Юрия Гагарина, Иван Миско, совсем недавно отпраздновал свой юбилей. Поэтому выставка приурочена еще и к 85-летию скульптора. Космос Ивана Миско включает в себя ретроспективу с 70-х годов прошлого столетия. Самым новым работам нет и нескольких месяцев. Из таких - барельеф экипажа "Союз МС-03" во главе с Олегом Новицким.