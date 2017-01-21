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В Брестской крепости открылась выставка картин Тамары Денисовой
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23 Января 2017 07:12

В Брестской крепости открылась выставка картин Тамары Денисовой

В мемориальном комплексе в Музее войны в Брестской крепости открылась выставка картин Тамары Денисовой. Художница мечтала об этом всю жизнь. Голуби как символ мира. Интерпретация жажды как одного из самых известных эпизодов обороны цитадели. Красные тюльпаны у звезды и ночь скорби. Всего 46 картин.

На вернисаже также представлены эскизы, краски и кисти - те материалы, которые помогли художнице создать выставку своей мечты. Оценить творчество Тамары Денисовой в музее Брестской крепости можно до конца марта.

  

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