Культура
23 Января 2017 07:12
В Брестской крепости открылась выставка картин Тамары Денисовой
В мемориальном комплексе в Музее войны в Брестской крепости открылась выставка картин Тамары Денисовой. Художница мечтала об этом всю жизнь. Голуби как символ мира. Интерпретация жажды как одного из самых известных эпизодов обороны цитадели. Красные тюльпаны у звезды и ночь скорби. Всего 46 картин.
На вернисаже также представлены эскизы, краски и кисти - те материалы, которые помогли художнице создать выставку своей мечты. Оценить творчество Тамары Денисовой в музее Брестской крепости можно до конца марта.
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