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В Бресте стартовали "Январские вечера"
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10 Января 2017 08:08

В Бресте стартовали "Январские вечера"

Гости и жители южного региона в эти дни смогут окунуться в фестиваль классической музыки. В Бресте открылись "Январские вечера". Занавес форума был поднят в сопровождении симфонического оркестра Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси под управлением Вячеслава Волича. Затем музыкальное настроение создавали пианисты-виртуозы из Беларуси и Франции. Приехала в Брест и прима Мариинского театра, обладательница меццо-сопрано Ольга Бородина.

Всего на фестивальной сцене выступят около 200 артистов из разных стран. Прозвучат шедевры западноевропейской, русской и белорусской музыки. Зрителей ожидают концерт саксофонистов из Нидерландов, экстравагантное выступление в четыре руки от пианистов из Польши и Латвии и даже Рождественский бал.

 

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