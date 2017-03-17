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В Бресте проходит международный форум молодых пианистов памяти Святослава Рихтера
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17 Марта 2017 12:06

В Бресте проходит международный форум молодых пианистов памяти Святослава Рихтера

В Бресте в эти дни звучит фортепианная музыка. Здесь проходит международный форум молодых пианистов памяти Святослава Рихтера. Более 20 конкурсантов из музыкальных учебных заведений Беларуси, Польши, России, Литвы и Китая сыграют 5 произведений классической музыки как мировых шедевров, так и белорусских композиторов.

Конкурс пианистов имени Святослава Рихтера собирает таланты уже во второй раз. Организаторы форума предлагают зрителям послушать выступления не только конкурсантов, но и мастеров: Игоря Оловникова, Артема Константина, юного композитора из Беларуси Никиты Шестакова. В субботу на сцене музыкального колледжа состоится гала-концерт победителей конкурса.

  

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