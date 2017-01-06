В Большом театре в староновогоднюю ночь состоится традиционный бал

9 Января 2017 07:17

Элегантные па и правила этикета в эти дни усиленно изучают гости Большого театра. Здесь в староновогоднюю ночь состоится традиционный бал. Участники окунутся в эпоху аристократических гуляний: пышные платья, кринолины и фраки. Наряд себе подготовила и Ольга Медведь.

В эпоху Пушкина с Большим театром. По традиции в старый Новый год театр оперы и балета раскроет двери для пышного мероприятия начала девятнадцатого века. Готовиться к танцевальному событию дамы и кавалеры начали задолго, билеты раскупили еще летом.

На празднике гостей ждут сразу три бала: русский, венский и княжеский. Чтобы станцевать вальс, полонез и контрданс, как это делали предки, обладатели билетов с ноября посещают еженедельные репетиции. Обязательным требованием в хореографической части являются вечерние платья в пол у женщин и смокинги у мужчин. Дворцовым залом, где было принято устраивать балы, стало фойе театра. В карнавальную ночь звуки музыки здесь не утихнут до самого утра.

Лейтмотивом бала станут произведения Пушкина. Этим вечером сопровождать танцы и тематические салоны будут герои сказок русского классика. Здесь и Золотая Рыбка, и Ученый Кот, и Золотой Петушок. Сам поэт также навестит бал, оценит конкурс стихотворений в камерном зале. Развлекать посетителей будут тематические салоны. Литературный, астрологический, художественный. Впервые на театрализованном балу в Большом можно будет попробовать себя в профессии актера на киностудии "Пушкин. Cinema.by". Апогеем новогодней ночи станет концерт-сюрприз "Классика New".