7 Июня 2017 21:19

В Большом театре Беларуси готовится мировая премьера балета под названием "Ор и Ора" на музыку композитора Михаила Крылова. Сюжет и либретто - уроженца Беларуси Вячеслава Зоренкова. История любви двух орлов, которые сохранили свою любовь и верность. Музыкальное произведение Михаила Крылова ранее носило больше концертный характер. А право первой постановки балета получила творческая команда белорусского Большого во главе с Александрой Тихомировой.

Премьерой балета "Ор и Ора" завершится 84-й театральный сезон Большого театра.