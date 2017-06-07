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В Большом театре Беларуси готовится мировая премьера
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7 Июня 2017 21:19

В Большом театре Беларуси готовится мировая премьера

В Большом театре Беларуси готовится мировая премьера балета под названием "Ор и Ора" на музыку композитора Михаила Крылова. Сюжет и либретто - уроженца Беларуси Вячеслава Зоренкова. История любви двух орлов, которые сохранили свою любовь и верность. Музыкальное произведение Михаила Крылова ранее носило больше концертный характер. А право первой постановки балета получила творческая команда белорусского Большого во главе с Александрой Тихомировой.

Премьерой балета "Ор и Ора" завершится 84-й театральный сезон Большого театра.        

  

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