23 Января 2017 15:28

Затянули Коляду на дуба! В Березинском районе попрощались с колядными праздниками.

В деревне Новины возобновили старинный народный обряд. Соломенную куклу Коляду - оберег полей и села - на большой дуб затягивает неженатый парень, а жители танцуют, поют и таким образом чествуют Коляду. По поверью, благодаря традиции в новом сезоне будет богатый урожай и благополучие в каждом доме. Александра Кавелич не пропустила аутентичный праздник.

Играют, поют и тянут Коляду на дуба. Так прощаются с праздниками в деревне Новины Березинского района. Возрождение и изучение старинного обряда стало семейным делом для Нины Климович. Буквально по крупицам собирали исторические сведения, чтобы традиции предков сохранялись и передавались из поколения в поколение.

Нина Климович, жительница д. Новины: "Сегодня у нас уже юбилейная, двадцатая Коляда на дубе. С 1998 года мы тянем. Было собрано много материалов: и как тянули, и что тянули. Обряд интересен людям. И приезжают даже издалека".

Главная героиня праздника - кукла Коляда - оберег полей и села. Соломенный сноп украшают, одевают в женскую одежду и садят в центр деревянного колеса, символизирующего солнце.

Светлана Климович, директор Дома культуры в. Новины: "Много было отличий Коляды. В одной деревне это деревянная борона, ее тянули к дубу. Во второй, например, кутью тянули в горшочке, потом его разбивали. Кутья рассыпалась, и также был хороший урожай. А наша Коляда - это собирательное, все вместе!"

За то, что работали в праздники, женщины символически просят прощения - топором рубят метлы.

Остатки прутиков разбрасывают на перекрестке. А Коляду на украшенных санях тянут через всю деревню к большому дубу. Держать куклу доверяют самой мудрой женщине. Дорогу она посыпает кутьей, чтобы летом хорошо уродилась нива.

Прошлогоднюю Коляду сбрасывают с дерева и сжигают, а новую вместе с колесом затягивает на дуб неженатый парень. По поверью, в скором времени ему должно повезти в любви.

Чтобы подружиться с Колядой, местные жители собираются в большой хоровод и поют обрядовые песни. В них они призывают Коляду оберегать деревню и сделать так, чтобы год выдался плодородным.

Аутентичный обряд "Тянуть Коляду на дуба" входит в список нематериальных ценностей страны. Проводят его ежегодно в один день - 21 января.

Маргарита Хаметчина, жительница в. Новины: "Это история, она у нас очень богатая, она у нас очень интересная".

Наталья Верно, участница обряда: "Я учусь в педуниверситете и для меня важно, чтобы все эти обряды передавались нашим потомкам, нашим будущим поколениям. Поэтому надо знать все эти обычаи".

Старинный праздник стал визитной карточкой Березинского района. Культурные традиции продолжают и в других городках Минской области. Так, обряд "Колядные цари", который проходит в Копыльском районе, внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.