Культура
20 Апреля 2017 11:20
В Белтелерадиокомпании проходит пресс-конференция NaviBand
В эти минуты в Белтелерадиокомпании проходит пресс-конференция наших представителей на "Евровидении-2017".
В пресс-конференции принимают участие заместитель генерального продюсера генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании, руководитель проекта "Евровидение" в Беларуси" Ольга Шлягер, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1", координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха, члены творческой группы проекта от медиахолдинга и официальный представитель Беларуси на Международном конкурсе песни "Евровидение-2017" группа NaviBand.
Подробности о подготовке NaviBand к конкурсу в новостях.
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