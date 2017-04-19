В Белтелерадиокомпании проходит пресс-конференция NaviBand

20 Апреля 2017 11:20

В эти минуты в Белтелерадиокомпании проходит пресс-конференция наших представителей на "Евровидении-2017".

В пресс-конференции принимают участие заместитель генерального продюсера генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании, руководитель проекта "Евровидение" в Беларуси" Ольга Шлягер, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1", координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха, члены творческой группы проекта от медиахолдинга и официальный представитель Беларуси на Международном конкурсе песни "Евровидение-2017" группа NaviBand.

Подробности о подготовке NaviBand к конкурсу в новостях.