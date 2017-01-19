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Культура
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19 Января 2017 12:25

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на "Евровидение-2017"

Финальное шоу смотрите 20 января в 22:00 в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" и в режиме online на сайте медиахолдинга tvr.by

Подробности в новостях в 15:00.

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на

В Белтелерадиокомпании начались репетиции финала национального отбора на




 

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