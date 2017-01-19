У претендентов на путевку на "Евровидение-2017" первая репетиция финала

19 Января 2017 15:25

В эти минуты в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании проходит первая репетиция финала национального отбора на конкурс. У каждого участника есть полчаса на то, чтобы несколько раз исполнить свой номер под прицелом телекамер, отстроить звук, внести корректировки. С артистами работает команда профессионалов Белтелерадиокомпании, которая и является организатором проекта, как единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране. Кстати, впервые в истории проекта у зрителей будет возможность наблюдать за бэкстейджем. Артисты будут волноваться перед выходом на сцену, ждать результатов голосования под прицелом телекамер в специально отведенном месте - Green Room.

Кто поедет на "Евровидение-2017", станет известно уже завтра. Прямая трансляция финала начнется в 22 часа на телеканалах "Беларусь 1" и спутниковом "Беларусь 24". Победителя выберут зрители и жюри. Лидер голосования отправится на международный конкурс, который состоится в мае в Киеве.