В Белорусском Музыкальном театре сегодня мюзикл "Джейн Эйр"

19 Декабря 2016 07:09

Самая технологичная премьера - в Белорусском Музыкальном театре. Сегодня зрители впервые увидят мюзикл "Джейн Эйр", продюсировал который российский композитор Ким Брейтбург. На генеральной репетиции побывала Ольга Медведь.

Английский роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" в нотах. На сцене Музкомедии первое инструментальное звучание книги. Известный сюжет о девушке-сироте в музыкальной версии принадлежит Киму Брейтбургу, а либретто по прозаическому произведению - Карену Кавалеряну.

Два года назад аналогичную премьеру представили в театре "Московская оперетта". Белорусская "Джейн Эйр" не точная копия. Объединяет спектакли сюжет и музыка. Для создания оригинального мюзикла в Минск приехала новая постановочная группа из России.

Спектакль стал самым масштабным и технически сложным в репертуаре. Более сотни пар обуви и костюмов, многоуровневые объемные декорации в несколько планов, на площадке почти вся театральная труппа. Только для антуража было закуплено две тысячи искусственных лилий для цветочных кашпо и панно. Не обошлось и без современных технологий. В готических английских замках появились видеопроекции и 3D-рисунки.

Репетиции начали еще весной, к сроку сдачи спектакля едва успели. Некоторые детали оформления довозили еще накануне. Джейн Эйр - центральный персонаж готической истории. Исполнителей главной роли нашли не в труппе театра, а благодаря кастингу.