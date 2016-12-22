В Белорусском музыкальном театре представили мюзикл "Джен Эйр"

20 Декабря 2016 12:14

Премьера в Белорусском музыкальном театре! Публике представили мюзикл "Джен Эйр". Книгу английской писательницы Шарлотты Бронте на язык нот перевел российский композитор и продюсер Ким Брейтбург. Еще до показа мюзикл побил рекорды и стал одним из самых масштабных в театре. Задействована практически вся труппа. Создано более сотни костюмов и многоплановые декорации.

Ким Брейтбург, заслуженный деятель искусств России, композитор, продюсер: "Надо сказать, что с большим трудом успели. Сейчас декабрь, и буквально до сих пор подвозят какие-то детали костюмов. Т. е. все не так просто по производству, как оказалось. Все театральные производственные цеха работали, по-моему, на пределе своих возможностей, потому что спектакль очень объемный и сложный".

В постановке использованы и современные технологии. В путешествие по величественным английским замкам зрители отправляются с помощью 3D-проекций.