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В Белгосцирке премьера - программа "Тайны волшебного сундучка"
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19 Декабря 2016 15:31

В Белгосцирке премьера - программа "Тайны волшебного сундучка"

По сценарию, злая королева холода Гермина тепло человеческих сердец превращает в холодную колючую сосульку, и все становятся безликими и безразличными. Чтобы расколдовать своих друзей, Золушка и ее верные попутчики   отправляются в  опасное путешествие по разным странам мира. И на их пути встречаются морские котики и гепарды. Также на арене  дрессированные коты, попугаи и собаки, на льду - фигуристы, экстрим от акробатов и иллюзионистов. Цирковая премьера продолжится до 15 января.
 

 

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