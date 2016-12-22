В Белгосцирке премьера - программа "Тайны волшебного сундучка"

19 Декабря 2016 15:31

По сценарию, злая королева холода Гермина тепло человеческих сердец превращает в холодную колючую сосульку, и все становятся безликими и безразличными. Чтобы расколдовать своих друзей, Золушка и ее верные попутчики отправляются в опасное путешествие по разным странам мира. И на их пути встречаются морские котики и гепарды. Также на арене дрессированные коты, попугаи и собаки, на льду - фигуристы, экстрим от акробатов и иллюзионистов. Цирковая премьера продолжится до 15 января.

