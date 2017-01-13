12 Января 2017 21:25

В эти минуты в Белгосфилармонии вспоминают главного белорусского песняра ХХ века. Владимиру Мулявину сегодня исполнилось бы 76.

Именно в филармонии начался путь основателя легендарного вокально-инструментального ансамбля, песни которого продолжают не только слушать, но и перепевать. И сегодня здесь вновь звучат знаменитые на весь мир композиции Владимира Мулявина.

В Белгосфилармонии песняр трудился долгие годы, создавал свою музыку. Здесь же находится и его личный кабинет, который до сих пор числится за Владимиром Мулявиным.