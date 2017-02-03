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В Беларуси сегодня вступает в силу Кодекс о культуре
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3 Февраля 2017 07:00

В Беларуси сегодня вступает в силу Кодекс о культуре

Документ объединил сотни нормативных актов, правовых и законодательных документов. Под одной обложкой - систематизация и оптимизация нормативно-правовой базы в сфере культуры - от самоокупаемости культурных объектов до понятия культурной безопасности. Особое значение уделено национальному наследию. Так, при Совете Министров создана комиссия по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный оборот культурных ценностей, которые находятся за пределами Беларуси.

Мария Нецветаева, заведующая сектором управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси: 

"Статус комиссии принципиально не изменяется, но расширяются ее действия. Т.е. если до этого комиссия поднимала вопрос о реституции более камерным составом, то расширяется состав комиссии, и вопрос реституции культурных ценностей выходит уже на международный уровень".

Отметим, Кодекс о культуре принят впервые за всю историю Беларуси. Аналогов ему нет и на постсоветском пространстве.

  

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