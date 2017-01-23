23 Января 2017 15:10

В Беларуси пройдет год итальянской культуры в честь 25-летия установления дипломатических отношений двух стран. Сегодня об этом объявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии. Основным местом проведения мероприятий средиземноморской страны станет Минск. Их запланировано более 30. Концерты итальянских музыкантов, новые театральные проекты, дни итальянской моды и дизайна, кинопоказы, а также двусторонние выставки. Предусмотрены также торгово-экономические форумы и круглые столы.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: "Мы хотим укреплять сотрудничество наших стран в разных культурных сферах, в том числе через театральные проекты и художественные выставки. В Минске уже существуют спектакли, проводились экспозиции. Однако большую роль в осуществлении некоторых творческих идей играет языковой барьер, но это не помеха. Мы надеемся, что итальянских режиссеров и художников, работающих в Беларуси, станет еще больше".

Специально к году итальянской культуры в Беларуси был разработан тематический логотип. Под отличительным знаком, окрашенным в цвет флагов двух стран, пройдут все запланированные проекты. Аналогичные дни белорусской культуры пройдут в десятках стран по всему миру.