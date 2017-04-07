В Беларуси открываются Дни молодежи Азербайджана

Культура
9 Апреля 2017 09:09
В Беларуси открываются Дни молодежи АзербайджанаГости посетят памятные места, музеи и комплексы, связанные с историей Великой Отечественной войны, а также познакомятся с культурным наследием Беларуси - Несвижским замком князей Радзивиллов. Кроме этого, молодежь Азербаждана посетит "Дудутки" и одно из крупнейших предприятий Беларуси - БелАЗ.
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