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9 Апреля 2017 09:09

В Беларуси открываются Дни молодежи Азербайджана

Гости посетят памятные места, музеи и комплексы, связанные с историей Великой Отечественной войны, а также познакомятся с культурным наследием Беларуси - Несвижским замком князей Радзивиллов. Кроме этого, молодежь Азербаждана посетит "Дудутки" и одно из крупнейших предприятий Беларуси - БелАЗ.