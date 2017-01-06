В Беларуси готовят досье по объектам, которые могут быть включены в список наследия ЮНЕСКО

9 Января 2017 07:13

В Беларуси готовят досье по пяти объектам, которые могут быть включены в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в него входят Мирский и Несвижский замки, геодезическая дуга Струве и национальный парк "Беловежская пуща".

Среди объектов, которые претендуют на включение в список ЮНЕСКО - Августовский канал, Спасо-Преображенская церковь в Полоцке и Коложская в Гродно. Планируется, что досье представят в Центр всемирного наследия до 2020 года.