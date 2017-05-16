В аварийном состоянии оказалась историко-культурная ценность в Новогрудке

16 Мая 2017 21:28

На откосе замковой горы появились новые трещины. Разлом грунта стал настоящим поводом для беспокойства. Памятник оборонительной архитектуры, некогда резиденция правителей Великого Княжества Литовского пережила нашествие татар, Тевтонского ордена, галицко-волынских войск, но сможет ли сегодня противостоять сложным погодным условиям? Из Новогрудка - наш корреспондент Инна Пилевич.

"Внимание! Проход запрещен!". Три таких вывески закреплены на руинах Новогрудского замка, который помнит еще самого короля Миндовга. Таблички были установлены на памятнике архитектуры 13 века к моменту его консервации. В первую очередь, как предупреждение для местной молодежи - не взбираться на хлипкие стены. Но в этом году даже после укрепления замковая гора дала трещину.

Все трещинки историко-культурной ценности держат под контролем гродненские специалисты, которые в свое время из аналогичной ситуации спасали Коложскую церковь. Но сейчас репутацию экспертов в прямом смысле подмочил золотой ручей Миндовга. В него стекаются сразу 7 источников, которые бьют из-под самого замка. Это и создает опасность. Во время геологических исследований, под памятником на глубине 20 метров выявлен могучий водяной слой. Последний раз работы по укреплению замка проводились три года назад.

В зоне риска - костельная башня. Кроме нее до нашего времени сохранилась только щитовка. Хотя изначально крепость насчитывала 7 башен. Эти стены помнят коронацию Миндовга. Литовский князь сделал Новогрудок своей резиденцией. Замок неоднократно противостоял нападениям разных войск - нашествию татар, Тевтонского ордена, галицко-волынских воинов.

Крупнейшую белорусскую крепость Средневековья возвели на одной из самых высоких точек страны. Сейчас мы находимся на высоте 323 метра над уровнем моря. Неслучайная локация для оборонительного объекта - отсюда можно легко следить за территориями на расстоянии 20 километров.

Гродненские специалисты сейчас ведут разработку проектной работы по укреплению склона замковой горы. В скором времени документация будет направлена на экспертизу.

Планируется создать надежную дренажную систему - склон осушат, покроют полимерной сетью с семенами травы для дополнительного укрепления холма. Кстати восстановительные работы пройдут за средства не только государства, но и меценатов. Благотворительный фонд "Новогрудский замок" собрал около 10 тысяч белорусских рублей.