Культура
28 Апреля 2017 15:22
В 39-й минской гимназии открылась выставка, посвященная искусству Армении
Библейские сюжеты в десятках миниатюр. В 39-й минской гимназии открылась выставка, посвященная искусству Армении. Вернисаж из отрывков Евангелия создавали дети. Самому юному художнику всего 9. На листах - образы Христа, его учеников, переплетение витражных узоров и геометрических символов. Каждый элемент и цвет имеет сакральное значение и относится к разным направлениям миниатюрной живописи Армении.
Кроме выставки армянской миниатюры, представители Беларуси и Армении обсудили сотрудничество в сфере образования и культуры.
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