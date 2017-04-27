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В 39-й минской гимназии открылась выставка, посвященная искусству Армении
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28 Апреля 2017 15:22

В 39-й минской гимназии открылась выставка, посвященная искусству Армении

Библейские сюжеты в десятках миниатюр. В 39-й минской гимназии открылась выставка, посвященная искусству Армении. Вернисаж из отрывков Евангелия создавали дети. Самому юному художнику всего 9. На листах - образы Христа, его учеников, переплетение витражных узоров и геометрических символов. Каждый элемент и цвет имеет сакральное значение и относится к разным направлениям миниатюрной живописи Армении.

Кроме выставки армянской миниатюры, представители Беларуси и Армении обсудили сотрудничество в сфере образования и культуры.

  

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