27 Марта 2017 19:12

Сегодня Всемирный день театра. Традиционно в свой профессиональный праздник белорусский Союз театральных деятелей чествует лучших. В 24-й раз в торжественной обстановке вручается приз "Хрустальная Павлинка". В истории современного белорусского театра этот приз в разные годы получали Стефания Станюта и Ростислав Янковский, Валерий Раевский и Наталья Гайда. Кто сегодня удостоится главной награды театральных профсоюзов?

В эти минуты за церемонией награждения следит наш корреспондент Наталья Бордиловская.

Во Всемирный день театра я обращаюсь и к любителям театра, зрителям, и к тем, кто создает искусство Мельпомены - к актерам, режиссерам, сценаристам, художникам, гримерам. Огромная общность работает на то, чтобы с подмостков зритель всегда видел захватывающий спектакль.

В Беларуси работают почти 28 профессиональных и несколько сотен самодеятельных театральных коллективов. Вот уже четверть столетия лучшим из них ежегодно вручается главная внутрицеховая награда - "Хрустальная Павлинка", а также три дочерние премии: "Хрустальный ангелок", "Хрустальная звезда" и "Хрустальный цветок". Мы сейчас находимся в зале драматического театра белорусской армии. Именно он в этом году стал главной площадкой торжества. Церемония награждения сейчас подходит к завершению, и мы можем раскрыть вам интригу и имена, кто же в этом году назван самым ярким театралом года.

Во-первых, награды восьми театральным деятелям были вручены от Министерства культуры. Борис Светлов поздравил все театры Беларуси с праздником и лично вручил нагрудные знаки, грамоты, премии и цветы. Среди отмеченных артисты, ведущие инженеры, те, кто занимается техническим обеспечением, представители Национального академического театра Янки Купалы, Могилевского областного театра кукол, Минского областного драматического театра. Но самые долгожданные награды, конечно, от театрального профессионального союза. Во-первых, это "Хрустальная Павлинка". Особенность этого года - в этом году две "Павлинки" и два ее владельца. За преданность белорусскому национальному театру и многолетнюю театральную работу главную награду получают народная артистка СССР, наша оперная прима Тамара Нижникова и актер Белорусского государственного театра юного зрителя, мастер сцены Борис Борисенок. Впрочем, одна "Хрустальная Павлинка" вручена в этом зале, а вот вторая статуэтка поехала к обладательнице. Жюри проявило уважение к почтенному возрасту Тамары Николаевны Нижниковой и вместе с букетом цветов доставила почетный хрусталь ей домой. Впрочем, в этом году удвоена не только "Хрустальная Павлинка", но и награда для молодых - "Хрустальный цветок".

За яркий дебют отмечены сразу два актера - вокалистка Ольга Железская из Белорусского государственного музыкального театра и артист театра имени Горького Павел Евтушенко. У Национального академического драматического театра имени Горького есть еще одна хрустальная награда. Ее получил актер Валерий Шушкевич, адресуется она яркой личности в театре, не отмеченной официальными государственными призами. Это "Хрустальная звезда". И еще одна важная награда "Хрустальный ангелок" - главная оценка кукольников - досталась Олегу Рихтеру из заслуженного коллектива белорусского театра "Кукла" из Витебска.

Вот такой список. Но многие и многие имена, личности театральной жизни достойны сегодня и чествования, и награждения, и аплодисментов. Они живут и создают по всей стране, каждому сегодня свои поздравления адресует председатель республиканского общественного объединения "Белорусский союз театральных деятелей" драматург Алексей Дударев.

Церемония "Хрустальная Павлинка" напоминает не помпезное мероприятие, а, скорее, камерную, теплую, почти семейную встречу, почти "капустник" своих, театралов. Здесь хорошо знают друг друга и тем более дорога оценка, ведь именно в своем профессиональном окружении судят строго, приглядываются пристально и если хвалят, то с пониманием всех тонкостей и сложностей театральной профессии. Вот такой праздничный вечер Всемирного дня театра в Минске.