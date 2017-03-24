Ушел из жизни знаменитый белорусский художник Май Данциг

26 Марта 2017 12:00

Скорбная новость пришла сегодня утром. В Минске ушел из жизни народный художник Беларуси Май Данциг. Знаменитого живописца-урбаниста не стало за месяц до его 87-летия. Он, без сомнения, принадлежит к созвездию белорусских художников первой величины. Мая Данцига называли мэтром сурового стиля. Он вошел в белорусское советское искусство и приобрел известность в конце 60-х. Художник много писал о войне, которую видел 10-летним мальчиком.

Май Данциг - единственный из белорусских художников был представлен в Британии. Два года назад его работы “Партизанская баллада” (к 70-летию Победы над фашизмом) и полотно “И помнит мир спасенный” экспонировались в Лондонской картинной галерее.

Мастер писал также портреты Василя Быкова, Алеся Адамовича, Анатолия Аникейчика и других известных белорусов. Из женских образов лучшим художник называл портрет своей мамы - Баси Яковлевны. Из произведений монументальной живописи значимое место занимают мозаичное панно в кинотеатре "Партизан", мозаика в гостинице "Юбилейная". Работы Данцига хранятся в фондах Национального художественного музея Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, музейных коллекциях Голландии, Германии, Бельгии, Италии и США. Мастер до последнего преподавал в Белорусской государственной академии искусств. В 2005 году получил орден Франциска Скорины. Как сообщили нашему корреспонденту родственники усопшего, дата и место прощания с народным художником Беларуси Маем Данцигом будут известны ближе к вечеру.