Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Ушел из жизни народный художник Беларуси Май Данциг
Культура
RSS

26 Марта 2017 09:30

Ушел из жизни народный художник Беларуси Май Данциг

Ушел из жизни народный художник Беларуси Май Вольфович Данциг. Знаменитого живописца не стало за месяц до его 87-летия.
  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 24.03.2017 18:49 / Культура Рубрика "Променад"
Концерт на английском языке Канцэрт на англійскай мове 21.03.2017 15:34 / Культура Концерт на английском языке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =