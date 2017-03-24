Культура
26 Марта 2017 09:30
Ушел из жизни народный художник Беларуси Май Данциг
Ушел из жизни народный художник Беларуси Май Вольфович Данциг. Знаменитого живописца не стало за месяц до его 87-летия.
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