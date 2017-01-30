Ушел из жизни народный артист Беларуси Александр Тиханович

29 Января 2017 21:42

Готовя всю неделю эту программу, мы и не подозревали, что самой печальной новостью в нашем выпуске станет эта. Накануне не стало Александра Тихановича.

Беларусь скорбит об утрате легенды советской эстрады, патриарха отечественной сцены. Тиханович умер в ночь с пятницы на субботу. Об этом в социальных сетях сообщила его дочь Анастасия. Ему было всего 64. Одним из первых свои соболезнования направил Президент Александр Лукашенко.

Народный артист Беларуси свои первые концерты давал в составе духового оркестра Суворовского училища. Настоящей удачей стало приглашение в ВИА "Верасы". В ансамбле Александр Тиханович открыл в себе талант вокалиста, снискал всесоюзную славу и встретил любовь. Ядвига Поплавская стала не только напарником в творчестве, но и супругой. Их не воспринимали по отдельности - вместе по жизни и на сцене.

Вдвоем они решились строить сольную карьеру и создать продюсерский центр. Под их крылом начинали известные сегодня Алехно, Герман, IOWA. Без народного артиста не обходился ни один конкурс молодых исполнителей в республике. И именно он вместе с Белтелерадиокомпанией готовил первых представителей нашей страны на "Евровидении" - Агурбаш, Алехно, Колдуна.

Человек-праздник. Напрочь лишенный звездной болезни, он всегда обнимал при встрече и помнил имя каждого журналиста, работника сцены, администратора, с кем хоть раз сводила судьба. Прощание с народным артистом состоится завтра в 11 часов в Белгосфилармонии.

"Малиновка", "Я у бабушки живу", "Завіруха"… Тогда шлягеры, сегодня - суперхиты. Золотой фонд советской эстрады.

Да, и нашей современной. Все эти песни мы любим и поем. Поем, когда нам хорошо…. И когда нам грустно. Грустно, как сейчас.