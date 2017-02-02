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Уникальный орнат конца XVIII века показали широкой публике
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2 Февраля 2017 07:17

Уникальный орнат конца XVIII века показали широкой публике

В Национальном историческом музее прошла презентация отреставрированного элемента литургического одеяния католического священника. Экспонат, состоящий из нескольких видов поясов на манер слуцких, попал в фонды около 10 лет назад в плохой сохранности от частного лица. Существует версия, что слуцкие пояса сохранились в единичных экземплярах. Год назад реставрация орната стала возможной благодаря гранту Президента. День за днем специалисты отчищали ткани, выводили пятна и по миллиметру восстанавливали шелковые нити. Древнее католическое облачение священника куплено полвека назад в Ружанах.

Экспонироваться уникальный орнат будет всего три дня. В следующий раз его можно будет увидеть только осенью в рамках проекта "Беларусь. Возрождение духовности".

  

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