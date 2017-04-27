Уникальная международная выставка открылась в радзивилловской резиденции в Мире

28 Апреля 2017 12:10

Редкие экспонаты из Швеции, Литвы и Беларуси передают атмосферу военной эпохи 300-летней давности. На открытии побывала Лариса Гулякевич.

Известные и редкие экспонаты времен северных войн середины XVII - начала XVIII столетий впервые попали в Мирский замок. Экспозиция из музеев трех стран: Беларуси, Литвы и Швеции - показывает историю через гравированные портреты, планы и карты, медали и монеты, артефакты войны и бытовые вещи.

Николай Волков, младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, куратор выставки, кандидат исторических наук: "Фактически белорусские земли активно не участвовали в войне, а разные стороны: российские, шведские армии, - они просто проходили через эти земли, и в Мирском замке вся эта история отображается. Поэтому собрать эти экспонаты здесь было чудесной идеей".

Главными противниками в затяжных северных войнах были Речь Посполитая, Швеция и Россия. Белорусские земли оказались в центре вооруженного противостояния великих держав, в итоге чего понесли колоссальные потери. Очень символический смысл имеют посмертная маска Карла XII и серебряный слепок руки Петра Первого.

Во время Северной войны в начале XVIII столетия под стенами Мирского замка стояли армии Карла XII. Кроме военных артефактов, на этой уникальной международной выставке показаны и предметы быта, которые были найдены в замке князей Радзивиллов в Биржае. Сейчас Литва.

Бокал и бутылки из стекла наивысшего качества были найдены в радзивилловском поместье XVI столетия. Музей Биржайского края "Села" продемонстрировал и военные экспонаты.

Среди экспонатов выставки - оригинальные военные хоругви, привезенные из Музея армии Стокгольма. Особенное место занимает четырехметровая хоругвь гетмана Криштофа Радзивилла с изображением княжеского герба.

Карл Зармен, исполняющий обязанности директора Музея армии (Стокгольм, Швеция): "Я думаю, очень важно показать, что у нас есть общая история. Беларусь и Швеция. Мы привезли много экспонатов, среди них ружья XVII-XVIII веков и элементы военных хоругвей. Но главное, что сегодня мы можем сотрудничать не только на уровне музейных отношений, но и в других культурных направлениях".

Вот так выглядел белорусский великан - Мирский замок - и его окрестность в XVII-XVIII столетиях. В планах современного музея - воссоздание военных клубов реконструкции и таких радзивилловских забав, как соколиная охота.

Александр Лойко, директор музея "Замковый комплекс "Мир": "Мы являемся замком-крепостью, оборонительной постройкой, и логично было бы, чтобы здесь были и инструменты, и исторические клубы. Безусловно, это не значит, что мы откажемся от наших светских приемов".

Кроме традиционных балов, Мир планирует проводить и музыкальные вечера в новом формате.